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مطارا القاهرة وشرم الشيخ يشهدان أعلى نسبة تشغيل للرحلات الجوية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:07 م
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يشهدان أعلى نسبة تشغيل للرحلات الجوية وزارة الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت وزارة الطيران المدني، أن مطارا القاهرة وشرم الشيخ الدوليين يشهدان أعلى نسبة تشغيل للرحلات الجوية، بسبب توافد الوفود المشاركة فى مؤتمر قمة المناخ COP27 المقام فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

 

ويشهد مطارى القاهرة وشرم الشيخ تكثيفاً للرحلات الدولية والداخلية لمصر للطيران مع تزايد أعداد الوفود التى تصل إلى مصر من مختلف دول العالم للمشاركة فى قمة المناخ حيث تنظم شركة مصر للطيران 250رحلة لنقل المشاركين من مختلف دول العالم إلى مطارى القاهرة وشرم الشيخ.

 

ونظمت مصر للطيران على مدار يومين 45 رحلة دولية وداخلية بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ من بينها رحلات دولية مباشرة من لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ واسطنبول ودبى ونيروبى ولاجوس وكينشاسا إلى مطار شرم الشيخ.


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