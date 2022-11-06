مصر تقود العمل المناخى رسميا.. رسائل سامح شكرى مع تسلم رئاسة cop27 (إنفوجراف)

بشكل رسمى تسلمت مصر اليوم الأحد، رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ .

وتسلم وزير الخارجية سامح شكرى رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتقدم سامح شكرى، وزير الخارجية، بالشكر للجميع الدولى على ثقته فى منح مصر شرف استضافة الحدث الدولى والأهم على الإطلاق وهو كوب 27، معربا عن ثقته فى أن مصر ستجد كل الدعم والتأييد لنمضى معا فى تحقيق ما نصبو إليه.

وشدد وزير الخارجية، خلال افتتاح أعمال قمة كوب 27، على أن مصر لن تدخر مصر جهدا فى قيادة العمل الدولى لمواجهة تغير المناخ.. وفيما يلى أهم رسائل وزير الخارجية سامح شكرى.



