مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27

أ.ش.أ

تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.