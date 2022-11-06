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مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:59 ص
مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27 قمة المناخ
أ.ش.أ

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تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.


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