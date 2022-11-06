اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:18 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة ركاب تنزانية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:09 م
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة ركاب تنزانية تحطم طائرة
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في بحيرة فكتوريا في وقت سابق اليوم الأحد، خلال هبوطها بمطار في تنزانيا.


وأوضحت السلطات -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية- أن السلطات أنقذت 26 شخصًا من أصل 43 آخرين كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران الجوية التنزانية "بريسجين آير"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وكانت الطائرة مسافرة إلى مطار بوكوبا شمال غربي البلاد، عندما وقع الحادث.


وقال قائد شرطة محافظة كاجيرا شمالي البلاد، ويليام موامباجال، أن الطائرة واجهت مشاكل وأحوالًا جوية سيئة وهطول الأمطار، عندما كانت على ارتفاع نحو 100 متر في الجو، مؤكدًا أن كل الأمور الآن تحت السيطرة.


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