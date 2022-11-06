مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر وقوع انفجار على متن حافلة فى الفلبين

وقالت الشرطة الوطنية الفلبينية - حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية اليوم الأحد، إن الانفجار وقع أثناء توجه الحافلة من مدينة "كيداباوان" إلى مدينة "تاكورونج" في حوالي الساعة 11 والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي).

وذكر مكتب إدارة التخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها في المدينة حصيلة الضحايا، لافتا إلى أنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتعمل الشرطة حاليا على تعقب الجناة المتورطين في الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.