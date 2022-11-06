اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين في حادث انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- القصير"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:35 م
مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين في حادث انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- القصير" اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفلين بإصابات متفرقة، حيث تلقت غرفة العمليات الطوارئ بالبحر الأحمر بوقوع حادث سير مرورى لسيارة ملاكى بالطريق الدائرى سفاجا القصير، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى سفاجا- القصير، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين فور وصول السيارات مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين.

 

كما تبين أن الشخص يدعى حسين الروبى من مدينة القصير وإصابة زوجته وطفلين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وإيداع الجثة مشرحة المشرحة وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 


البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

سفاجا

إسعاف البحر الأحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة