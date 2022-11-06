مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق أسيوط الزراعى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب تروسيكل بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الرفاعى بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المتوفي إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بطريق مصر أسيوط السريع أمام قرية الرفاعى في العياط، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة من يد السائق مما تسبب في انحراف الدراجة وانقلاب التروسيكل.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة إلي مستشفى العياط المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.