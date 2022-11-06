مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى وتم نقله الي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.