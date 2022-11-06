مسئول أوكراني: حضور بوتين قمة العشرين "إشارة خاطئة" للنخب العالمية

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قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين من شأنه أن يرسل إشارة خاطئة إلى النخب السياسية العالمية.

وأضاف بودولاك- في تغريدة، عبر "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد أن "وجود بوتين في مجموعة العشرين يرسل إشارة خاطئة تماما للنخب السياسية العالمية.. لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة.. وكل من يرتكب الإبادة الجماعية في أوكرانيا يجب أن يكون منبوذا ومعزولا عن العالم المتحضر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي إذا كان الرئيس الروسي حاضرا هناك.

وتستضيف إندونيسيا قمة مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، وتمت دعوة الرئيس الأوكراني؛ لحضور هذا الحدث.

من جانبها.. تطالب وزارة الخارجية الأوكرانية بطرد روسيا من مجموعة العشرين، بعد أن اعترف بوتين بحقيقة أنه أمر بشن ضربات صاروخية على البنية التحتية لأوكرانيا.