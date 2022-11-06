اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مسئولة جورجية: نقدم مقترحا فى كوب27 حول التمثيل العادل للدول النامية بأوروبا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:27 م
مسئولة جورجية: نقدم مقترحا فى كوب27 حول التمثيل العادل للدول النامية بأوروبا ميا تشكفارادزي رئيسة قسم تغير المناخ فى وزارة حماية البيئة والزراعة فى جورجيا
شرم الشيخ - رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت ميا تشكفارادزى، رئيسة قسم تغير المناخ فى وزارة حماية البيئة والزراعة فى جورجيا إن هناك تشاورات مكثفة مع النظراء فى مصر باعتبارهم الرئيس الحالى لقمة المناخ كوب 27، وسيكون هناك لقاءات خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة مقترح يتعلق بالتمثيل العادل للدول النامية فى أوروبا. 
 
وأضافت تشكفارادزي حول استضافة مصر لقمة المناخ باعتبارها ممثلا عن القارة الإفريقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه القمة هى "قمة أفريقيا" والجميع يدرك الأضرار التى تتحملها القارة بسبب تغير المناخ، ولهذا من الأهمية التركيز على أن تخرج المفاوضات بنتائج يمكن تطبيقها، لأن الدول المعرضة للخطر هى من تدفع ثمن تلك المشكلات.
 
وأشارت إلى أن من الضرورة كذلك التركيز على تفعيل برامج التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، لأنه من الأهمية التوصل إلى نتائج على كافة الجبهات لإحداث تغيير حقيقى فى المحاولة للتصدى لتغير المناخ. 
 
وحول آمالها خلال فترة الأسبوعين من التفاوض حول قضايا المناخ، قالت إنه "من وجهة نظر جورجيا ومن المنظور الإقليمى، نتمنى أن يتم تحقيق التمثيل الجغرافى العادل.. كما نتمنى أن نحقق تقدما حقيقيا فيما يتعلق بجزء الخسارة والضرر الذى يعد أولوية لهذه القمة وكذلك الوفاء بأهداف اتفاقية باريس بخفض درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة. 
 
ومن جانبه، قال جيسى ميدلونج، من وفد جورجيا التفاوضى إن جورجيا ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرا إلى أنهم سيقترحون بند من خلال الأجندة يتعلق بالتمثيل العادل للدول النامية فى أوروبا. 
 
وأعرب عن أمنيته أن يتم التوصل إلى تقدم ذات مغزى خلال قمة المناخ كوب 27.  وقال إن الدول النامية حول العالم عرضة أكثر من غيرهم لآثار تغير المناخ ورؤيتنا -كجورجيا- هى أن جميع الدول عليها المشاركة وفقا لظروفها الخاصة واحتياجاتها ويتم التعامل معها وفقا لخطورة وضعها المناخى. 
 
 
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

منظمة تشادية: كوب27 هو "قمة أفريقيا" وفرصتنا لنقل أصواتنا حول تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:44 م

مسئول بوزارة البيئة فى بوركينا فاسو لـ"اليوم السابع": CPO27 فرصة لأفريقيا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:33 م

مسئول بسفارة الكاميرون من كوب27: "مصرنا الحبيبة" دائما دولة ترحب بالجميع

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:24 م

ترحيب آسيوى باستضافة مصر لقمة المناخ.. سفير كوريا الجنوبية لـ"اليوم السابع": نقدر الجهود المصرية لاستضافة كوب27.. السفير اليابانى: نثق فى دور القاهرة.. وسفير سنغافورة: نعمل مع مصر لإنجاح المؤتمر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة