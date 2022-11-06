اليوم السابع
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مدير عام الضرائب من الشرقية: "مستقبلنا كان مظلم وربنا بعت لنا الرئيس السيسي"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:00 ص
مدير عام الضرائب من الشرقية: "مستقبلنا كان مظلم وربنا بعت لنا الرئيس السيسي" المحاسب محمد العقيلى مدير عام الضرائب العامة
الشرقية- حمدى عبد العظيم

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فى كل خطوة مشروع، وبداخل الكثير من القرى حلم تحول إلى واقع مع مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وحدات التأمين الطبى الشامل وتوسعة وبناء المدارس، كانت لها أكبر الأثر فى فرحة أهالى تلك القرى التى ظلت لسنوات تحلم بمثل تلك المشروعات لكنها لم تتحقق إلا مع "حياة كريمة".
 
وقال المحاسب محمد العقيلى مدير عام الضرائب العامة بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، أن الدنيا كانت أظلمت علينا وربما بعت لنا الرئيس السيسي علشان ينور لنا الطريق، وبعد توليه شهدت مصر نهضة كبرى فى شتى المجالات سواء كانت فى البنية التحتية وانشاء الطرق وعمل الصرف الصحى وإدخال الغاز الطبيعى بالقرى الصغيرة.
 
وأضاف أن النهضة بالطرق تساعد على جذب الاستثمار للبلاد وهى إحدى طرق الاهتمام بالمواطن المصرى، بخلاف تكافل وكرامة التى حظى بها البسطاء من المصريين، ونجد فى عهد الرئيس أن القرى التى كان ينزح منها قاطنيها فرارا إلى المدن ليعيشوا وسط الطرق الممهدة وتوافر الخدمات والبنية التحتية التي لم توجد بالقرى، والآن أصبحت القرية تضاهى المدينة بما فيها من خدمات فاقت خيال وتوقعات قاطنيها من صرف صحى وغاز طبيعى.

منطقة بحر البقر

اخبار الشرقيه

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

محافظة الشرقية

اخبار مصر



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