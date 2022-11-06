مدير تعليم القليوبية تتابع مدارس الخصوص وتشدد على الإشراف اليومى

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الخصوص التعليمية، حيث بدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد إيهاب جورجي في حضور محمد فايز القائم بأعمال مدير ادارة الخصوص، حيث شاركت طابور الصباح، واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وشاهدت مجموعة من الأنشطة التربوية داخل المدرسة، بحضور أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبات والملاعب للتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدرسة وتوافر طفايات الحريق وجرادل الرمل في المعامل والأدوار وحجرات الأنشطة، كما نبهت على ضرورة الانضباط والالتزام بالحضور والانصراف والإشراف اليومي وتوزيع الإشراف في الأدوار والملعب وعلى البوابات وأثناء الفسحة وأثناء حضور الطلاب آخر اليوم الدراسي.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التنبيه على الجميع بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب وتذليل أية صعاب تواجه التلاميذ وحلها بصورة سريعة وفقا للإمكانات المتاحة بالمدارس وضرورة التخلص من الرواكد بالطرق القانونية.

وشددت، على ضرورة تكثيف متابعة مدير المدرسة لجميع المعلمين في الفصول الدراسية وضرورة عقد اجتماعات دورية للمعلمين الأوائل مع المعلمين واجتماعات مدير المدرسة باستمرار لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور .