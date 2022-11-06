مدبرة منزل سابقة تقاضى جيف بيزوس بدعوى التمييز العنصرى أثناء عملها فى بيته

كتب: إيهاب محمد

رفعت مدبرة منزل سابقة، دعوى قضائية ضد الملياردير جيف بيزوس، تدعى أنها تعرضت للتمييز العنصرى، وأجبرت على الصعود بانتظام من نافذة غرفة الغسيل للذهاب إلى المرحاض، حيث لم يُسمح لها بدخول منزل مؤسس شركة أمازون، إلا من أجل "مهمة التنظيف"، وفقا لموقع "الجارديان".

وادعت مرسيدس وداء، التي عملت في تنظيف قصر بيزوس فى سياتل لمدة ثلاث سنوات، في دعوى قضائية أقيمت في محكمة ولاية سياتل، أنها وعامل تنظيف من أصل إسباني عوملوا بشكل مختلف عن الموظفين البيض، وتدعي أن مدير منزل بيزوس "أصبح عدوانيًا ومسيئًا" تجاهها بينما كان "محترمًا ومهذبًا" تجاه حراس الأرض البيض.



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ونفى محامي بيزوس جميع المزاعم، وقال إن "الإيحاء بأنها تعرضت للتمييز على أساس عرقها أمر سخيف"، فيما قالت وداء، التي بدأت العمل في منزل بيزوس لأول مرة في عام 2019، إنها كانت مطالبة بانتظام بالعمل لمدة 10 إلى 14 ساعة دون غداء أو فترات راحة إذا كان بيزوس وعائلته "مقيمين".

تدعي الدعوى أنه لا توجد غرفة استراحة أو منطقة استراحة وأن وداء وعاملين آخرين في المنزل يأكلون بانتظام في غرفة الغسيل، كما تدعي وداء أنه لم يُسمح لها بدخول منزل بيزوس "إلا لأداء مهمة تنظيف" ، مما جعل الذهاب إلى المرحاض صعبًا وأدى إلى مشاكل صحية.