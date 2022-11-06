محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى

كفر الشيخ - فريق المحافظات

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة حسن الجمال للتعليم الاساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بتكلفة 6 ملايين و 477 ألف جنيه، تضم 11 فصل على مساحة، 1928 متراً، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور عادل النجار ومحمد الصمودي عضوى مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داوود، مدير إدارة دسوق التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه الفصول الدراسية وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية،كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة مشيدا بالمستوى العلمي للطلاب.



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حسن الجمال