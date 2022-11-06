محافظ قنا يستقبل 75 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم.. صور

قنا - صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد من المواطنين للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام المساعد 75 مواطنا، واستمعوا لكل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، ووعدوهم ببحث مطالبهم، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.



محافظ قنا يستقبل 75 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم



محافظ قنا يستقبل 75 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم



محافظ قنا يستقبل 75 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم



محافظ قنا يستقبل 75 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم



محافظ قنا يستقبل 75 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم



محافظ قنا يستقبل 75 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم

وأضاف الداودي، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.