محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لـ215 مشروعا ضمن حياة كريمة بقرى جرجا

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز جرجا، والتي بلغ عددها 129 مشروعا، و86 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين .

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات " حياة كريمة " بقرى مركز جرجا، تشمل " 28 مشروعا للصرف الصحي، ومحطة معالجة المحاسنة، و 19مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومحطة مياه شرب، و 27 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، منها 16 وحدة إنشاء جديد، و 5 وحدات رفع كفاءة، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة .

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بجرجا تشمل أيضا " إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية، وإنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و 5 مجمعات للخدمات الزراعية، و 4 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية، فضلا عن إنشاء مركز تأهيل اجتماعي ".

وأضاف الفقي أن مشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا، تشمل أيضا 86 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، ومنها " إنشاء وتطوير مدارس، تطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، تبطين الترع، إنشاء مجمع حرفي بقرية " بيت خلاف ".

وأكد المحافظ الانتهاء من عدد 86 من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وإنشاء المدارس، ورفع كفاءة مكاتب البريد"، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة .



جانب من مشروعات حياة كريمة بمركز جرجا



جانب من مشروعات حياة كريمة بمركز جرجا



جانب من مشروعات حياة كريمة بمركز جرجا



جانب من مشروعات حياة كريمة بمركز جرجا



جانب من مشروعات حياة كريمة بمركز جرجا



جانب من مشروعات حياة كريمة بمركز جرجا