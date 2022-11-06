محافظ دمياط تفتتح محطة معالجة صرف صحى طبل بتكلفة 27 مليون جنيه

فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، محطة معالجة صرف صحى طبل، حيث رافقتها خلالها رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطنى للمشروع، واللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط..

وأزاحت " المحافظ " ستار الافتتاح واطلقت إشارة بدء تشغيل المشروع المُنفذ بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث أُقيمت المحطة على مساحة 1100م ٢وتبلغ طاقتها الاستيعابية 500م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من 5000 نسمة.

وتفقدت " المحافظ " المشروع الذى ضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية، ترسيب نهائى، كلور، تخفيف الحمأة الميكانيكية، مبنى ادارى، محطة محولات ، واطلعت على إمكانيات معمل المحطة والذى يعمل على اختبار العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة ، و أيضًا على ما يشمله المشروع من شبكات باطوال ٧ كم ووصلات منزلية ..

فيما أكدت " الدكتورة منال عوض " أن المحافظة قد دأبت على وضع خطة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى ، التى ظلت تعانى من عدم توافر تلك الخدمة بها والذى أدى إلى غرق شوارعها بالمياه ، متوجهة بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعمهم الكبير للخروج بهذا المشروع إلى أرض الواقع والذى جاء ضمن برنامج دعم أوجه الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفى إطارالتعاون المشترك بين الجانبين كما وجهت الشكرأيضًا إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تعاونها الجاد للتنفيذ.

كما أعربت " الدكتورة منال عوض " عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون لخدمة المواطن و العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، ، اعربت مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن امتنانها لجهود وتعاون محافظ دمياط لتحقيق الأهداف من البرامج التى يتم اطلاقها لخدمة المجتمعات ، مشيرة إلى أن المحطة جاءت كجزء من برنامج دعم الابتكار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى يتم تنفيذه مع الحكومة المصرية منذ عام 2017، حيث يهدف إلى توفير أدوات وتقنيات أكثر كفاءة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحى، هذا إلى جانب تحسين فعالية إدارة مخلفات الصرف الصحي فى مصر وذلك اعتمادًا على منهجية تهدف إلى تقليل الوقت والتكلفة والطاقة ، علاوة على تقديم خدمات الدعم الفنى للعاملين بهذا القطاع.

وقدم الدكتور رفعت عبد الوهاب شرح تفصيلى جاء حول المشروع و مراحل التنفيذ و أيضًا ما تم تنفيذه من جهود لتخطى كافة العقبات لاستكمال المحطة وتنفيذ إجراءات التشغيل التجريبي.

جاء الافتتاح أيضًا بحضور الدكتورة سلمى يسرى مدير برنامج التنمية العمرانية بمكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و م.محمود طلعت رئيس فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط و أ.حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من ممثلى تلك الجهات.