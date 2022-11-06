محافظ دمياط تتابع توفير كميات الأرز في الأسواق بالأسعار المعتمدة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعدد من التجار وأصحاب مضارب الأرز المعتمدة، وذلك لمتابعة منظومة توريد وضرب الأرز.

وأصدرت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين بتوريد كميات أرز الشعير المضبوطة قبل تهريبها خارج المنظومة إلى المضرب الحكومى بالزرقا، وذلك لإعادة ضخه بمنافذ المحافظة والأسواق خلال الأيام القادمة وبيعه بالسعر الرسمى المقرر.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث المعوقات التى تواجه أصحاب المضارب بدايةً من استلام المحصول من المزارعين حتى توريده ضمن المنظومة، وذلك لوضع حلول مناسبة لها.

كما تابعت محافظ دمياط أيضا، مستجدات خطة إطلاق مبادرات بالتعاون بين المحافظة وبعض التجار لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيدة بجهود التجار المشاركين فى تحقيق ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.