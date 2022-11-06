محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق بحى العرب يشهد تطورا سياحيا غير مسبوق

بورسعيد - محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على قرب الانتهاء من إنشاء الجراج ووصول العمل لمراحل متقدمة ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد، والذي يساهم في تحقيق السيولة المرورية، فضلا عن أنه يوفر النظام و الشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بالمنطقة، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال اوقات الذورة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من أكثر من 90٪ من أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم، لتفقد سير ومعدلات الأعمال الإنشائية بالجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، والذي يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق، رافقه المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب والشركة القائمة على تنفيذ المشروع.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جاري تنميط المنطقة المحيطة بمجمع الاسواق والجراج المتعدد الطوابق، ورفع كفاءتها على أعلى مستوى.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة .



محافظ بورسعيد يتابع الجراج متعدد الطوابق يرافقه رئيس حى العرب



محافظ بورسعيد يتابع الجراج متعدد الطوابق بحى العرب