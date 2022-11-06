محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من البنية التحتية والمرافق بمنطقة الحرفيين

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منطقة ورش الحرفيين بالمنطقة الصناعية (بياض العرب) شرق النيل، حيث تابع الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة وتجهيز البنية التحتية للمنطقة التي أقيمت على مساحة 60 ألف مترا، لتضم 273 ورشة بمساحات متفاوته تتراوح ما بين ( 48م، 150م، 300م, 600م) التي تم تخطيطها وانشاء البنية التحتية للمرافق والطرق بتكلفة تقديرية 12مليون جنيهاً، ويجرى حاليا تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع.

وشدد المحافظ على سرعة تذليل المعوقات، موجها الجهات المختصة بتضافر الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة في مجال الدفع بالجهود والعمل المتواصل لتوفير فرص عمل أمام الشباب من خلال عدد من الإجراءات، منها : التوسع في إنشاء مجمعات صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والورش الحرفية.

كما استمع المحافظ للشاب الذين تم تخصيص وتسليم القطع لهم منذ عام 2014 ، والمشكلات التي تواجههم ، لتنفيذ مشروعاتهم ، والذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة والاهتمام بمشكلة دامت لسنوات ، وقد أكد لهم المحافظ على أنه سيتابع الحلول بشكل شخصي مع الجهات المختصة

من جانبه أفاد رئيس المدينة أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ، تم عقد لقاء بعدد من أصحاب الورش الحرفية المزمع إنشاؤها ضمن مدينة الحرفيين بالمنطقة الصناعية بياض العرب، وذلك للاستماع لشكواهم ومطالبهم، ومراجعة سندات وتراخيص الإنشاء وتقنين أوضاعهم، والانتهاء من الرخص المستوفاة للمستندات ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لترفيق المنطقة، والعمل علي حل مشكلة الصخور والبنية التحتية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية ، أحمد الدسوقي مدير منطقة الحرفيين، ورئيس قرية بياض العرب، ومسؤولو شركتي المياه والكهرباء بمنطقة شرق النيل، وعدد من أصحاب الورش الحرفية.