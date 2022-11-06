محافظ المنوفية يوافق على إصدار قرار بإدراج 5 مدارس ضمن خطة التطوير

المنوفية - فريق المحافظات

وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استصدار قرار استيلاء لـ5 مدارس مؤجرة بمراحل التعليم الأساسي والإعدادى بمراكز شبين الكوم وبركة السبع وأشمون، لإدراجهم ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة تخدم أبناءنا الطلاب، وذلك نظراً لسوء الحالة العامة للمدارس .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد قيمة سعرية عادلة ومناسبة لتعويض الأهالى حفاظاً على حقوقهم وتحقيقاً للصالح العام، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية بإعداد بيان شامل لكافة المدارس التى تحتاج إلى تأهيل ورفع كفاءة لاتخاذ اللازم حيالها، فقد تم حصر 5 مدارس مؤجرة بنطاق المحافظة وهم مدرسة الشهيد صبحى المشتركة بالراهب بشبين الكوم والمقامة على مساحة 1188م2، ومدرسة الجمهورية الابتدائية القديمة بمساحة 498 م2 ومدرسة كفر جنزور الابتدائية المشتركة بمساحة 927 مترا، بمركز ومدينة بركة السبع وكذا مدرسة ذكى مبارك الإعدادية بسنتريس بمساحة 2467 م2 ، ومدرسة كامل يحيى عقل الإبتدائية بمساحة 2088 م2 البرانية الإبتدائية سابقاً بمركز ومدينة أشمون.

وكلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتسريع إنهاء قرارات الاستيلاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمات أفضل لأبناء المحافظة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تنتهج خطة متكاملة للتوسع في إنشاء وإقامة العديد من المدارس لتقليل الكثافة الطلابية ، وذلك في إطار حرص الدولة بالاهتمام بالقطاع التعليمي لدوره الرائد والحيوي في نهضة البلاد وتقدمها كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .