محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين ويشدد على فتح قنوات اتصال مباشرة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التى يعقدها بشكل يومى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

يأتى ذلك فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على التواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد قنوات اتصال مباشرة معهم للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين لتقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات.

حيث استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية الكوادى مركز أشمون يتضرر من تعدى أحد الجيران على حرم الشارع وغلقه ببناء سور وقطع ماسورة المياه الخاصة بمنزله، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص الشكوى واتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى، منها شكوى مواطن بناحية مسجد الخضر مركز الباجور وآخر بناحية بنى غريان مركز قويسنا يتضرران من تعدى أحد المواطنين بالبناء على أراضى زراعية بالمخالفة للقانون، وكذلك شكوى لمواطن بمركز السادات يتضرر من عدم التزام معدية الطرانة بشروط السلامة مما يهدد أمن وسلامة المواطنين، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بقرية دكما مركز شبين الكوم يتضرر من قيام بعض الأشخاص بوضع أيديهم على قطعة أرض أملاك دولة مدعين امتلاكها، وقد أحال المحافظ شكواه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص شكوى مواطنة بناحية بركة السبع تتضرر من عدم صرف مستحقاتها المالية أسوة بزملائها لاتخاذ اللازم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.