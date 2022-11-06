محافظ الشرقية يزور جامعة الزقازيق لتهنئة رئيس الجامعة الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة لمقر جامعة الزقازيق لتهنئة الدكتور خالد الدرندلي بتولي مهام منصبة الجديد رئيساً للجامعة متمنياً له دوام التوفيق والرقي والمضي قدما لاستكمال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية داخل الجامعة.

وثمن المحافظ دور الجامعة باعتبارها شريك أساسي مع المحافظة في تنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمه من خدمات مجتمعية واستشارات هندسية وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه رحب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لمقر الجامعة اليوم، مشيدا بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية علي أرض المحافظة , معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ذلك الصرح التعليمي والأكاديمي لخدمة أبناء المحافظة علي كافة الأصعدة العلمية والمجتمعية.

وحضر الزيارة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ عادل فيكتور أمين عام جامعة الزقازيق.