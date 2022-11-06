محافظ الدقهلية: قطع المياه غدا الاثنين 8 ساعات عن مدينة أجا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم غدا الاثنين قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن مدينة أجا بدءاً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، من ذات اليوم وذلك لإجراء اعمال ربط عدد 7 قطعيات على خط مياه 6 بوصة بلاستيك الجديد.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد القيام بأعمال الربط على الخط الجديد المشار إليه.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى (شارع الحناوى – شارع بدير الدومانى – شارع الطيب – شارع غرب المحكمة – شارع أبو السعد – شارع خيرى منطقة البيلوق – شارع الموقف القديم) بمدينة أجا

والجدير بالذكر أن شركة مياة الشرب تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

ووجه "مختار" لحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب بسرعة انهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الفنية الواجبة للأعمال المشار اليها..

وطالبت محافظة الدقهلية المواطنين قاطنى مدينة أجا وكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عنها، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز نطاق المدينة ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.