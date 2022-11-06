محافظ الدقهلية: فتح 4 منافذ لبيع الأرز بحي شرق وغرب ونبروه وشربين بـ12 جنيها للكيلو

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن فتح 4 منافذ لبيع الأرز الأبيض البلدي للمواطنين بديوان حي شرق وحي غرب المنصوره وديوان مركز ومدينة نبروه ومركز ومدينة شربين، حيث يتم بيع الكيلو مكيس بسعر 13 جنيها للكيلو، وبسعر 12 جنيه للكيلو داخل الشيكارة وهي عباره عن 10 كيلو.

وأشار " مختار " الي أن إجمالي عدد المنافذ التي تم افتتاحها اليوم بعد منفذ الديوان العام 5 منافذ بإجمالي 50 طن أرز كمرحلة أولي ، حيث تم تخصيص 10 طن لكل منفذ وجاري افتتاح عدد من المنافذ الأخري.

وقال " المحافظ " أن قرار فتح المنفذ جاء من أجل توفير سلعة الأرز الأبيض بسعر مخفض لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، مؤكدا علي توفير كميات كبيرة تلبي كافة احتياجات المواطنين.

وكلف " مختار " السيد دايره وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الأربعة والإشراف علي تجهيز المنافذ ومتابعة العمل بهم .

وأكد " المحافظ " أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة من تعليم وصحة وتوفير السلع الغذائية وتلبية كافة مطالب المواطنين وحل مشاكلهم.