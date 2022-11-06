محافظ الدقهلية: إزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة للمحور المرورى الجديد

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع المحور المرورى امتداد المشاية السفلية، والتى حضرها المهندس محمد هاشم رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس سامح خيرى ممثلا عن مديرية الطرق والنقل، والمهندس سامح الجناينى، والمهندسة رحاب الإمام، ممثلى مديرية الرى والموارد المائية بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة منى الساعى مدير عام المشروعات، والمهندسة إيمان العدل مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس احمد البهلول ممثلا عن الشركة المنفذة للأعمال بالمشروع.

وقد تناول محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمشروع وفقا للبروتوكول المشار إليه، وقد أكد "مختار" على ضرورة المتابعة الجادة للأعمال الجارية بالمشروع وتفعيل كافة الإجراءات التنفيذية وفقا للبروتوكول الموقع مع الهيئة، وشدد "مختار" على إزالة كافة المعوقات لقيام الشركات المنفذة من العمل داخل الموقع وبدء الاعمال بالقطاعات التى ليست بها معوقات.

وفى ذات السياق قال "مختار" أن المحور المرورى الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر قولنجيل بطول 2,100 كيلو متر، مضيفا أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة.

وأوضح "مختار" أن المشروع بالكامل يضم كوبرى علوى بطول 700 متر وطريق أسفلتى بمسافة 1400 متر ويمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر قولنجيل بطول إجمالى قدرة 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية ويتم تنفيذه فى إطار الجهود المتواصلة لأجهزة المحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية.

والجدير بالذكر انه تم حتى الآن الانتهاء من مسح الفرمة بطول الطريق الأسفلتى فى إطار المشروع بطول 1400 م وتم ايضا توريد وتشغيل تربة زلطية وجار أعمال الدمك بالهراس والجريدر وتستمر متابعة أعمال التنفيذ فى كافة مراحل تنفيذ المشروع حتى تمام التنفيذ ودخوله الخدمة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التى تلبى مطالب المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية فى هذا الشأن بالمحافظات

وفى إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.