محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لإنشاء الأسواق والمواقف بقرى حياة كريمة

أسيوط - فريق المحافظات

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،الموقف التنفيذى لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق الحضارية ،والمواقف النموذجية الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز في إطار خطة المحافظة لإنشاء بدائل للأسواق ،والمواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة ،وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .. جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظة،وأحمد شوقي محبوب مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط، خلال اللقاء، بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات ومنها توفير جميع الأراضي بمعرفة الوحدات المحلية لكي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

وأكد اللواء عصام سعد، أن تلك المشروعات ستساهم في توفير مجالات عمل للمواطنين وخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بها فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرى وتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى سعي المحافظة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة ،وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة وبالمواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط ،إنه تم توقيع بروتوكول اتفاق مع المحافظة للقيام بمهام التصميم والإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء بالقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ،وذلك على عدة مراحل على أن يتم تصميم وتنفيذ عدد 15 مشروعًا بصفة عاجلة كمرحلة أولى لافتاً الى الهيئة تلتزم بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ،ومتابعة تقدمها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة وتلتزم أيضا بالتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون.

يذكر أن المشروع القومي"حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 حيث يجرى تنفيذ 1930 مشروعًا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعًا بتكلفة إجمالية 43 مليار جنيه.