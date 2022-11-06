محافظ أسوان: مؤتمر المناخ يؤكد على مكانة مصر الدولية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن انطلاق فعاليات المؤتمر العالمى لقمة المناخ" COP 27 " بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس المكانة الدولية لمصر فى توجيه دول العالم المختلفة لأهمية إتخاذ خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتى أصبحت أكثر خطورة وهاجساً للدول المتقدمة والنامية والفقيرة فى وقت واحد.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذا الحدث يؤكد على صقل مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على مواجهة التحديات، وهو الذى يتطلب قرارات للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية الحادة، والتى تتسبب فى كوارث طبيعية لا يستطيع أحد مواجهة تداعياتها.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن المؤتمر سيشهد تسليط الضوء على قرية فارس بمحافظة أسوان بعد إختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة، وضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء يأتى بفضل جهود الدولة المصرية لتطبيق أفضل الممارسات لمعايير المجلس الدولى للمبانى الخضراء، بجانب إدراجها فى مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين فيها.

وأوضح، بأن قرية فارس أصبحت مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى، وهو النموذج الذى سيتم تعميمه على 175 قرية على مستوى الجمهورية.



حياة كريمة



قرى نموذجية



قرية فارس



مبادرة اتحضر للأخضر



مبان خدمية_1



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