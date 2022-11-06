اليوم السابع
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ما هى شروط قبول دعوى الطلاق من الزوجة؟

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:00 ص
ما هى شروط قبول دعوى الطلاق من الزوجة؟ محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن دعوى الطلاق وشروطها طبقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
 
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن دعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب الأتية:
 
1- وقوع الزوجة فى حالة  الضرر أو عدم الإنفاق.
 
2-  هجر الزوج لمنزل الزوجية.
 
وأوضح الخبير القانونى، أنه وإذا قررت المحكمة الطلاق، تأخذ الزوجة مؤخرالصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، إذا طالبت بها في الدعوى، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لايجوز أن يرد الزوج زوجته، إلا بعقد ومهر جديدين. 
 
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر، أو هجر الزوج لمسكن الزوجية، وإلا فإن الدعوى لن تقبل أمام المحكمة المختصة.
 
 

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