"كيما" للبورصة: وقعنا اتفاقية تسوية ودية مع شركة تكنيمونت الإيطالية

كتب هانى الحوتى

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن الشركة وقعت اتفاقية تسوية ودية مع شركة تكنيمونت الإيطالية بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 12 أكتوبر الماضي، لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على اتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات بين كل من شركتي كيما وتكنيمونت الإيطالية أثناء تنفيذ مشروع الأمونيا واليوريا.

أوضحت "كيما"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن أبرز الشروط والأحكام التي تضمنتها اتفاقية التسوية الودية المعدلة، هي أولًا عدم الالتزام بسداد أية مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف خلال عام 2016 وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 إلا في حالة استلام تلك المبالغ من السلطة المختصة (وزارة المالية)، ثانيًا التزام شركة تكنيمونت بالقيام بسداد المبالغ التي ستتحصل عليها كتعويض سواء من شركات التأمين أو الدعاوى المقامة من طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية والناجمة عن عطل ضاغط ثاني أكسيد الكربون وتوقف المصنع عن الإنتاج مباشرة لشركة كيما.

ذكرت ثالثًا فيما يخص مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي من المزمع اسناده لشركة تكنيمونت الإيطالية، قيام شركة كيما بالتفاوض على شروط وأحكام عقد EPC وعدم الالتزام بأن تكون تلك الشروط والأحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الأمونيا واليوريا.