كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس

كتبت ميرفت رشاد



ماذا تعرف عن سرطان البنكرياس؟ في السنوات الأخيرة ، يتغلب المزيد من الناس على الصعاب ويتغلبون على السرطان ، وبينما أصبح المرض أكثر قابلية للعلاج على مدى العقدين الماضيين بسبب التقدم في الطب والاكتشاف المبكر من خلال الفحص، لا يزال السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة، بعد أمراض القلب ، في حين أن هناك بعض العلامات الشائعة للسرطان التي تساعد الشخص على إدراك أنه مريض ويمكنه التماس العناية الطبية في وقت أقرب، مثل التعب الشديد، أو مشاكل الأكل ، أو تغيرات الوزن ، أو التغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة ، أو النزيف أو الكدمات غير العادية ، أو الغثيان أو القيء ، وتغيرات الجلد ، والسعال المستمر أو الألم ، ولكن سرطان البنكرياس مختلف عادة من الصعب تشخيصه لأن الأعراض لا تظهر في كثير من الأحيان إلا في المراحل المتأخرة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

قال رونالد تانغ ، أخصائي الأورام في مستشفى لوس أنجلوس للسرطان ، إن "سرطان البنكرياس هو سرطان نادر يصيب 13 من أصل 100000 شخص ، ومع ذلك ، لسوء الحظ ، يحتوي على أعلى معدلات الإصابة بالأمراض من بين جميع أنواع السرطان. بسبب حقيقة أنه عند تشخيصه ، فإنه عادة ما يكون متقدمًا أو منتشرًا، ، يبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس - وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من معدتك، ويطلق البنكرياس إنزيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.



ما هى عوامل خطر الاصابة بسرطان البنكرياس؟

تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ما يلي:

التدخين

داء السكري

التهاب البنكرياس المزمن (التهاب البنكرياس)

تاريخ عائلي من المتلازمات الجينية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك الطفرة الجينية BRCA2 ، ومتلازمة لينش ، ومتلازمة الورم الميلانيني غير النمطي الخبيث (FAMMM) العائلي

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس

بدانة

تقدم العمر، حيث يتم تشخيص معظم الناس بعد سن 65

أظهرت دراسة كبيرة أن الجمع بين التدخين ومرض السكري طويل الأمد والنظام الغذائي السيئ يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بما يتجاوز خطر أي من هذه العوامل وحدها ". هل يصعب فحص سرطان البنكرياس؟

يصعب فحص سرطان البنكرياس لأنه عضو صغير يقع في عمق البطن ويختبئ خلف الأعضاء الأخرى. لسوء الحظ بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض مثل عدم الراحة في البطن ، يكون السرطان عادة متقدمًا ، لا توجد إرشادات فحص واضحة لسرطان البنكرياس على عكس سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

يمكن أن تشمل:

-تحاليل الدم- اختبارات التصوير - قد تشمل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو اختبارًا يسمى ERCP (والذي يرمز إلى "تصوير القنوات الصفراوية البنكرياس بالمنظار"). تخلق هذه الاختبارات صورًا لداخل الجسم ويمكن أن تظهر نموًا غير طبيعي.

يأخذ الطبيب عينة صغيرة من أنسجة البنكرياس، ثم يقوم طبيب آخر بفحص العينة تحت المجهر للتحقق من السرطان ، ولإجراء الخزعة ، سيستخدم الطبيب الأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية لتحديد موقع الكتلة ، ثم إدخال إبرة في الكتلة وأخذ عينة من الانسجة، يمكن أيضًا الحصول على خزعة باستخدام ERCP أو نوع مختلف من إجراءات التنظير الداخلي يسمى الموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS). "



ما هى العلامات التي تشير إلى احتمال إصابتك بسرطان البنكرياس؟

تقول Mayo Clinic (مايو كلينك) أن الألم هو مؤشر كبير على سرطان البنكرياس ومشاركته ، "قد يضغط الورم المتنامي على الأعصاب في البطن ، مما يسبب ألمًا يمكن أن يصبح شديدًا، ويمكن أن تساعدك أدوية الألم على الشعور بمزيد من الراحة، العلاجات ، مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي ، قد تساعد في إبطاء نمو الورم وتسكين بعض الآلام ، تشمل العلامات الشائعة لسرطان البنكرياس آلامًا في البطن ، واصفرار الجلد والعينين (اليرقان أو الصلبة اليرقان) ، وفقدان الوزن غير المتعمد ، والإسهال ، والغثيان ، والبول الداكن."