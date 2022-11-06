كلية الخدمة بجامعة حلوان تطلق المعسكر البيئى للتشجير والتجميل.. صور

كتب محمد صبحى

أطلقت كلية الخدمة الاجتماعية ب جامعة حلوان ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة منى عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع البيئة بالجامعة، الدكتور زغلول عباس عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الزراعية بالجامعة وبجهود وسواعد الطلاب، تم تنفيذ المعسكر البيئي لتشجير وتجميل الكلية والذي استغرق ثلاثة أيام ، وذلك تزامنا مع مؤتمر التغير المناخي Cop 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر الجارى.

وأوضح بيان صادر من جامعة حلوان، أنه تم استكمال أعمال التشجير داخل الكلية والمحيط الخارجي لها بزراعة (200) شجرة وذلك في إطار مبادرة الخدمة الاجتماعية وتحديات التغير المناخي والتي تضم عددا من الفعاليات التي تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وحث الشباب علي المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية ( اتحضر للأخضر ).

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، حيث أن مشاركة الطلاب فى عملية التشجير ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، كما يساهم فى تعزيز الاهتمام بقضايا البيئة والتغير المناخي.

وقد أشاد الدكتور زغلول عباس عميد الكلية بوعي الطلاب ومساهمتهم فى التصدى للمشكلات البيئة، والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء ونشر ثقافة زراعة الأسطح .

كما أكدت الدكتور صفاء خضير ان هذا المعسكر البيئي يهدف إلى التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال زيادة المساحات الخضراء بالجامعة، والاهتمام بثقافة التشجير التي لها مردود بيئي وجمالي للمجتمع.