اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية الخدمة بجامعة حلوان تطلق المعسكر البيئى للتشجير والتجميل.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:48 ص
كلية الخدمة بجامعة حلوان تطلق المعسكر البيئى للتشجير والتجميل.. صور كلية الخدمة بجامعة حلوان تطلق المعسكر البيئي
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة منى عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع البيئة بالجامعة، الدكتور زغلول عباس عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الزراعية بالجامعة وبجهود وسواعد الطلاب، تم تنفيذ المعسكر البيئي لتشجير وتجميل الكلية والذي استغرق ثلاثة أيام ، وذلك تزامنا مع مؤتمر التغير المناخي Cop 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر الجارى.
 
وأوضح بيان صادر من جامعة حلوان، أنه تم استكمال أعمال التشجير داخل الكلية والمحيط الخارجي لها بزراعة (200) شجرة وذلك في إطار مبادرة الخدمة الاجتماعية وتحديات التغير المناخي والتي تضم عددا من الفعاليات التي تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وحث الشباب علي المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية ( اتحضر للأخضر  ).
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن  الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، حيث أن مشاركة الطلاب فى عملية التشجير ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، كما يساهم فى تعزيز الاهتمام  بقضايا البيئة والتغير المناخي.
 
وقد أشاد الدكتور زغلول عباس عميد الكلية بوعي الطلاب ومساهمتهم فى التصدى للمشكلات البيئة، والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء ونشر ثقافة زراعة الأسطح .
 
كما أكدت الدكتور صفاء خضير ان هذا المعسكر البيئي يهدف إلى التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال زيادة المساحات الخضراء  بالجامعة، والاهتمام بثقافة التشجير التي لها مردود بيئي وجمالي للمجتمع.
 
1ec011ba-5156-4e2b-8a52-4c6716aab128
 
33ba242d-f76d-4f41-a5a1-71e371032ae4
 

 

4327f544-f352-4eb5-8287-b4cb2bc3f4f8
 

 

dd07d305-bd01-4231-9a9b-ae247df69086
 

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

تنمية مهارات الطلاب.. اعرف خدمات مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:00 ص

اليوم.. جامعة حلوان تطلق مسابقة الإنشاد الدينى ضمن موسم الأنشطة الطلابية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:00 ص

استعدادات مكثفة بجامعة حلوان لانطلاق امتحانات الميد تيرم.. عمداء الكليات: الاختبارات حضوريا وتنطلق 18 نوفمبر الجارى.. الأسئلة "بنظام البابل والسؤال المقالى" إلكترونية.. ويؤكدون الانتهاء من تشكيل الكنترولات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:00 ص

رئيس جامعة حلوان يشهد انطلاق المؤتمر التأسيسى لمبادرة "حلوان باللون الأخضر"

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة