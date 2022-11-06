اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قومى المرأة: مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ ضمن الأنشطة بـCOP27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:05 ص
قومى المرأة: مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ ضمن الأنشطة بـCOP27 المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ. 
   
ويشارك المجلس فى تنظيم يوم المرأة ( Gender Day) بالمنطقة الزرقاء Blue Zone والذى تعقد فعالياته يوم 14 نوفمبر 2022، ويتضمن عددا من الجلسات الحوارية المفتوحة التى تناقش دور المرأة فى المناقشات الخاصة بقضايا المناخ وعمليات التنفيذ، وجلسة تناقش صوت القيادات النسائية فى المناقشات والسياسات والتنفيذ فى قضايا المناخ، وأخرى تناقش المرأة وتمويل تغير المناخ، وجلسة حول واقع المرأة الافريقية فى تغير المناخ: التكيف والتخفيف والمواجهة، كما يعقد أيضا جلسة حول كورونا وتغير المناخ: النساء فى مركز التخطيط والمواجهة، وجلسة سبل عيش المرأة فى إطار الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر .
 
ويتم خلال يوم المرأة الاحتفال بإطلاق مصر مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ، بالتعاون مع الشريك الأممى الرئيسى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، وبتأييد عدد من الدول الأفريقية وذلك تتويجاً لأشهر من العمل من الاجتماعات التشاورية مع الدول الأفريقية لتبنى المبادرة وتطبيقها مستقبلا والاستفادة من الأفكار والاطروحات والسياسات التى تشملها المبادرة لتحقيق الإنتقال البيئى العادل للمرأة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع. 
 
كما يشارك المجلس فى تنظيم عدة فعاليات بالمنطقة الخضراء Green Zone، خلال يوم المرأة (14 نوفمبر 2022) وتشمل الفعاليات حوارات مفتوحة من خلال عدة جلستها من ضمنها المناخ: صوت القيادات النسائية فى المجتمع المدني، وذلك بمشاركة دولية من قيادات نسائية لديها اسهامات حيوية صناعة القرارات الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي، كما سيتم تنظيم جلسة أخرى بعنوان المرأة فى مجال علوم المناخ، وجلسة حول قيادات نسائية مؤثرة فى مجال تغير المناخ، وجلسة حول دور القطاع الخاص: المرأة وتغير المناخ.
 
ويشارك المجلس أيضاً بجناح خاص فى الـمنطقة الخضراء Green Zone يتضمن عرض منتجات صديقة للبيئة لسيدات مصريات من جميع محافظات الجمهورية، ومنتجات للمشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وذلك طوال فترة انعقاد قمة المناخ COP27.
 
تأتى مشاركة المجلس القومى للمرأة فى الـCOP27 فى إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها فى صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخى واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئى العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التى تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتى يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة فى قمة المناخ

موعد قمة المناخ فى شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة فى قمة المناخ 2022

قمة المناخ فى مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ فى مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

تزامنا مع قمة المناخ.. قمة تكنى تطلق مسابقة للشركات الناشئة لحل التحديات البيئة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:51 ص

الأرض تتنفس فى شرم الشيخ.. قمة المناخ طريق العالم لإنقاذ الكوكب.. فيديو

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص

الخشت: جامعة القاهرة تشارك فى قمة المناخ وتستعرض مشروعات بحثية لمواجهة الآثار

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:48 ص

تزامنا مع قمة المناخ .. التنمية المحلية تعلن رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتراكمات تاريخية بتكلفة 23 مليار جنيه.. وتحويل 2300 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعى بـ1.4 مليار.. وشراء ورفع كفاءة 5000 معدة نظافة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:44 ص

وزيرة الهجرة لـ(أ ش أ): مصر حريصة على مشاركة شبابها بالخارج فى قمة المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة