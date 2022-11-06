قومى المرأة: مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ ضمن الأنشطة بـCOP27

كتب محمود راغب

يشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك المجلس فى تنظيم يوم المرأة ( Gender Day) بالمنطقة الزرقاء Blue Zone والذى تعقد فعالياته يوم 14 نوفمبر 2022، ويتضمن عددا من الجلسات الحوارية المفتوحة التى تناقش دور المرأة فى المناقشات الخاصة بقضايا المناخ وعمليات التنفيذ، وجلسة تناقش صوت القيادات النسائية فى المناقشات والسياسات والتنفيذ فى قضايا المناخ، وأخرى تناقش المرأة وتمويل تغير المناخ، وجلسة حول واقع المرأة الافريقية فى تغير المناخ: التكيف والتخفيف والمواجهة، كما يعقد أيضا جلسة حول كورونا وتغير المناخ: النساء فى مركز التخطيط والمواجهة، وجلسة سبل عيش المرأة فى إطار الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر .

ويتم خلال يوم المرأة الاحتفال بإطلاق مصر مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ، بالتعاون مع الشريك الأممى الرئيسى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، وبتأييد عدد من الدول الأفريقية وذلك تتويجاً لأشهر من العمل من الاجتماعات التشاورية مع الدول الأفريقية لتبنى المبادرة وتطبيقها مستقبلا والاستفادة من الأفكار والاطروحات والسياسات التى تشملها المبادرة لتحقيق الإنتقال البيئى العادل للمرأة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

كما يشارك المجلس فى تنظيم عدة فعاليات بالمنطقة الخضراء Green Zone، خلال يوم المرأة (14 نوفمبر 2022) وتشمل الفعاليات حوارات مفتوحة من خلال عدة جلستها من ضمنها المناخ: صوت القيادات النسائية فى المجتمع المدني، وذلك بمشاركة دولية من قيادات نسائية لديها اسهامات حيوية صناعة القرارات الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي، كما سيتم تنظيم جلسة أخرى بعنوان المرأة فى مجال علوم المناخ، وجلسة حول قيادات نسائية مؤثرة فى مجال تغير المناخ، وجلسة حول دور القطاع الخاص: المرأة وتغير المناخ.

ويشارك المجلس أيضاً بجناح خاص فى الـمنطقة الخضراء Green Zone يتضمن عرض منتجات صديقة للبيئة لسيدات مصريات من جميع محافظات الجمهورية، ومنتجات للمشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وذلك طوال فترة انعقاد قمة المناخ COP27.