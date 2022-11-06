قومى المرأة بالإسكندرية ينظم ندوات تثقيفية بقرى حياة كريمة فى برج العرب

وقالت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه في في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبــادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي" حياة كريمة "، يستكمل المجلس القومي للمرأة سلسلة من تدريبات التثقيف المالى لتمكين سيدات قري حياة كريمة اقتصادياً تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وذلك علي مستوي الجمهورية.

ونفذ فرع الإسكندرية خلال شهر أكتوبر 6 دورات بقرى بهيج، ومدينة برج العرب، وحوض سكرة، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد"، بمركز برج العرب بالمحافظة، واستهدفت 185 سيدة من 18 حتى 46 عاما، وتستمر سلسلة التدريبات حتى شهر نوفمبر الجاري بإجمالي 15 دورة في القرى المستهدفة.

وقام بالتدريب مدربون معتمدين من منظمة العمل الدولية وبمشاركة نقاط الاتصال بالقرى من رائدات المجلس القومي للمرأة.

وأضافت أن البرنامج التدريبى يهدف الى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية ، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

كما يشتمل على تدريس الدليل التدريبي" التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين .