اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قمة المناخ COP-27.. جدول أعمال قمة قادة العالم من 6 إلى 8 نوفمبر بشرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:00 ص
قمة المناخ COP-27.. جدول أعمال قمة قادة العالم من 6 إلى 8 نوفمبر بشرم الشيخ قمة المناخ - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ الجزء الأول رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات بقمة المناخ والذى سينعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 6:18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، حيث أنه من المتوقع أن يصل رؤساء الدول والحكومات إلى شرم الشيخ يوم الأحد مساء والاثنين صباحا.
 
وستقام أحداث 7 نوفمبر وفقا للجدول الزمني لقمة قادة العالم للمناخ، كالتالى:
 
- وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر حتى الساعة 11:45 فى المنطقة الزرقاء.
-12:00 صورة جماعية، ومن الساعة 12:15 -13:30 حفل الافتتاح بالمنطقة الزرقاء.
-13:30 - 15:30 انعقاد ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى
- الافتتاح الرسمي للجزء رفيع المستوى.
- تسليم البيانات الوطنية. 
- استدعاء الحكومة إلى الإدلاء ببيانات وطنية. 
- الأحداث الجانبية رفيعة المستوى. 
-حفل استقبال TBC لرؤساء الدول والحكومات.
 
ستقام أحداث 8 نوفمبر، كالتالى: 
-08:00 - 11:00 وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر 
-09:00 - 11:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى
-10:30 - 12:30 تسليم البيانات الوطنية.
-12:00 - 14:00 ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى. قائمة الموائد المستديرة والإضافية
تم تضمين المعلومات في الصفحة 6 من هذه الرسالة.
13:00 - نهاية استمرار البيانات الوطنية
15:00 - 18:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى
-18:00 اختتام قمة القادة  شرم الشيخ لتنفيذ المناخ
وسيتم افتتاح مركز العمل المناخي من الساعة 14:15 إلى 15:00 يوم 8 نوفمبر.
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة