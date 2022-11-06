قمة المناخ COP-27.. جدول أعمال قمة قادة العالم من 6 إلى 8 نوفمبر بشرم الشيخ

يبدأ الجزء الأول رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات بقمة المناخ والذى سينعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 6:18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، حيث أنه من المتوقع أن يصل رؤساء الدول والحكومات إلى شرم الشيخ يوم الأحد مساء والاثنين صباحا.
وستقام أحداث 7 نوفمبر وفقا للجدول الزمني لقمة قادة العالم للمناخ، كالتالى:
- وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر حتى الساعة 11:45 فى المنطقة الزرقاء.
-12:00 صورة جماعية، ومن الساعة 12:15 -13:30 حفل الافتتاح بالمنطقة الزرقاء.
-13:30 - 15:30 انعقاد ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى
- الافتتاح الرسمي للجزء رفيع المستوى.
- تسليم البيانات الوطنية.
- استدعاء الحكومة إلى الإدلاء ببيانات وطنية.
- الأحداث الجانبية رفيعة المستوى.
-حفل استقبال TBC لرؤساء الدول والحكومات.
ستقام أحداث 8 نوفمبر، كالتالى:
-08:00 - 11:00 وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر
-09:00 - 11:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى
-10:30 - 12:30 تسليم البيانات الوطنية.
-12:00 - 14:00 ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى. قائمة الموائد المستديرة والإضافية
تم تضمين المعلومات في الصفحة 6 من هذه الرسالة.
13:00 - نهاية استمرار البيانات الوطنية
15:00 - 18:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى
-18:00 اختتام قمة القادة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ
وسيتم افتتاح مركز العمل المناخي من الساعة 14:15 إلى 15:00 يوم 8 نوفمبر.
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