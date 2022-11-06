اليوم السابع
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قصة كفاح "يوسف".. طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة لبيع الكتب في دمياط.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:00 ص
قصة كفاح "يوسف".. طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة لبيع الكتب في دمياط.. صور يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب
دمياط معتز الشربينى

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حب القراءة وعشق الإطلاع عادة تنمو وتتجدد مع مرور الزمن ولا ترتبط بدراسة أو منهج محددة ، هذا هو لسان حال أحد أبناء دمياط الذي مازال يعشق القراءة والكتب رغم دراسته للطب البيطرى، وقرر يعمل مكتبة متحركة يبيع الكتب ويشجع الشباب علي القراءة الاطلاع.

"اليوم السابع" التقى يوسف العشري طبيب بيطرى، قرر يعمل مكتبة متحركة على دراجة ويبيع الكتب ويشجع على القراءة ، ويقول يوسف العشرى، إن فكرة المكتبة جاءت من حب القراءه منذ الصغر، وحب الكتاب لانني نشأت على حب القراءة والمتابعة في كافة نواحي المعرفة، منها المعلومات العامة والثقافة المالية والاقتصادية والمشاريع ويوجد لدي هنا في المكتبة العديد من الكتب المتنوعة التي تناسب الشباب و المشاريع وأشار إلي مقولة"اللي بيشتغل عند الناس طول عمره فقير"، ومن هنا وجدت كتب تشجع غلي الاستثمار وعمل مشاريع متنوعة .
 
وأضاف : يوجد أيضا كتب وروايات ومنها كتاب سر القيادة والعادات الذرية، وكتب دينية، موضحا أن القراءة تنمي الفكر والثقافة وتناسب كل الأعمار والقراءة عبر الكتب لها مذاق يختلف عن القراءة عبر الانترنت، مشيرا إلى أن له زبائن تتردد عليه من وقت لآخر ومختلف الأعمار منها أطفال واعمار 15 عاما حتى 60 عاما.
 
 وأضاف العشري: أفرح لما التقى الأب او الام بيشجعوا ابنهم على القراءة ويختار له كتاب، أما عن الأسعار فأكد العشري ان الأسعار مختلفة ومتنوعة حسب نوعية الكتاب وحجمه وطباعاته، وتتروح أسعار الكتب ما بين 20 لـ 30 حتى 45 جنيها للكتاب.
 
 وأشار إلى أن فكرة عمل هذه المكتبة في دمياط حتى تكون أمام الشباب والفتيات في مختلف الأعمار من محبي القراءة، مؤكدا أن المكتبة ستستمر في التواجد بشوارع دمياط من الساعه 11 صباحا حتى 11 مساء.
 
يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (1)
يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (1)

يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (2)
يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (2)

يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (3)
يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (3)

يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (4)
يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (4)

يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (5)
يوسف طبيب بيطرى صاحب مكتبة متنقلة ويبيع الكتب (5)
 
 

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