قبيل قمة المناخ.. الدول الأوروبية تؤجل حظر تمويل الوقود الأحفورى

كتب عبد الحليم سالم

تراجعت بعض الدول الأوروبية، عن خططها للتخلص من الوقود الأحفورى رغم تعهدات دولية سابقة للحد من الانبعاثات، وبالتالي السعي لعدم رفع درجة حرارة الأرض قبيل ساعات من انعقاد قمة المناخ كوب 27 فى شرم الشيخ بمصر.

وبحسب climatechangenews المتخصصة في العمل المناخى، فإن هولندا تخلت عن وعدها بإنهاء التمويل الدولي للوقود الأحفوري هذا العام حيث تظهر إيطاليا وألمانيا علامات التراجع أيضا، لافتة إلى أن إيطاليا خففت من بيان وزاري وقعته 10 دول أوروبية للوفاء بالتعهد.

كما أجلت ألمانيا نشر سياستها الخاصة بتنفيذ الالتزام بسبب الانقسامات الداخلية.

أوضحت الدورية المتخصصة في المناخ أنه وقعت الدول الثلاث بيانًا في Cop26 العام الماضي لإنهاء الدعم العام المباشر الجديد "لقطاع طاقة الوقود الأحفوري الدولي بلا هوادة" بحلول نهاية عام 2022 ، ولكن منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير ، أدى التدافع لتأمين إمدادات الغاز من مصادر بديلة إلى خلق رياح معاكسة هائلة.

وقال جيرليند هيكمان ، نائب المدير بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية: "لقد جعلت الحرب في أوكرانيا عملية التنفيذ أكثر صعوبة ، خاصة في ألمانيا"، كما اجتمع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيون في برلين يوم الخميس لمناقشة مواءمة تمويل الصادرات مع أهداف المناخ.

وحضرت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وإسبانيا والسويد والدنمارك قمة تمويل الصادرات من أجل المستقبل (E3F) .

وفي بيان ، أصرت المجموعة على أن "أزمة الطاقة لا تغير التزامها بتنفيذ بيان COP26".

وأشارت انه في الاجتماع ، كان أعضاء منتدى E3F يعتزمون اعتماد تعريف مشترك للأنشطة التي ينبغي استبعادها من التمويل العام الدولي اعتبارًا من أوائل عام 2023 ونهج مشترك لكيفية تنفيذه.

كما اتفق الوزراء على إنهاء التمويل الدولي لعمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتخزين والتكرير وتوزيع الفحم والنفط والغاز وتوليد الطاقة بلا هوادة.

لكن مصادر قريبة من المحادثات قالت لموقع Climate Home News إن إيطاليا ضغطت مرارًا وتكرارًا لإضعاف لغة البيان. فهو يسمح لكل دولة باتباع نهجها الخاص في التنفيذ ، مع المراقبة المشتركة.

البيان "يعترف بالتطوير المستمر للنُهج الوطنية" ويفسح المجال للوزراء "لاتخاذ قرار بشأن مواءمة السياسات المحتملة بين البلدان". لقد أزال قسمًا يقول إن أي استثناءات لحظر الوقود الأحفوري يجب أن تكون متسقة مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

في قمة زعماء مجموعة السبع في وقت سابق من هذا العام ، انضمت إيطاليا إلى ألمانيا في تخفيف بيان القادة ، القائل إن استثمارات الغاز المؤقتة "ضرورية" لمعالجة أزمة الطاقة.

يدرس كلا البلدين الدعم لمنشأة تسييل الغاز في الأرجنتين لنقل الغاز المكسر إلى أوروبا - وهي خطوة يقول نشطاء إنها تنتهك الالتزام الذي قطعوه في جلاسكو، فيما نشرت الحكومة الهولندية يوم الخميس سياستها لاستبعاد تمويل الوقود الأحفوري من دعم ائتمان الصادرات.

ولن تكون الشركات والبنوك مؤهلة بعد الآن للحصول على دعم لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة التي تخترق ارتفاع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية.