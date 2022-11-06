قاتل فتاة بورسعيد يدلى بأقواله أمام محكمة الجنايات: "ماكنش قصدى أقتلها"

بورسعيد - محمد عزام

أدلى المتهم بقتل فتاة بورسعيد اليتيمة لرفضها الزواج منه، بأقواله، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله.

وقال المتهم "محمد .س" إن المجني عليها خلود كانت خطيبته وأنه لم يقصد قتلها ولم يهددها، فحينما وقع خلاف بينهما حاول مصالحتها ولكنها لم ترد عليه في الهاتف ووسائل التواصل الإجتماعي، وعلم من جهة العمل التي كانت تجمعهما أنها استقالت.

وظهر المتهم بحالة نفسية سيئة اتضحت على ملامح وجهه، ونبرة صوته، الأمر الذي دفع القاضي لإخراجه من القفص حتى يستمع لأقواله.

وكانت محكمة جنائيات بورسعيد، الدائرة الثالثة، قد قررت تأجيل القضية إلى دور انعقاد ديسمبر المقبل من العام الجاري.