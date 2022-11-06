اليوم السابع
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فيها حاجة حلوة.. الجوازات تخصص أماكن لكبار السن والمرضى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:24 م
فيها حاجة حلوة.. الجوازات تخصص أماكن لكبار السن والمرضى رجال الشرطة يساعدون كبار السن- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
   
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
   
وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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مساعدة كبار السن

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وزارة الداخلية

الجوازات

الإدارة العامة للجوازات والهجرة

رجال الشرطة يساعدون كبار السن



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