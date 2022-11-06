فوز مشروع بحثى بجامعة بنى سويف يستهدف تقليل تأثير التغيرات المناخية على البيئة

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فوز مشروع بحثى بكلية علوم الأرض بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF التابعة لوزارة التعليم العالى بقيمة 1.9 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية ومستشار الفريق، والدكتور عصام عبد الرحمن "باحث مساعد" ووكيل الكلية لقطاع الدراسات العليا، والدكتور فتحى محمد "باحث رئيسي"، والمعيدة أية محمد "عضوا" والمعيدة منه الله خليف عضوا.

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له، أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة المصرية فى مجال التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، لافتاً أن عنوان المشروع "نحو نظام متكامل لمعالجة مياه الصرف الزراعي"، وذلك من خلال إعادة تدوير أغشية التناضح العكسى القديمة واستخدامها فى المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الزراعى، ويستهدف تقليل تأثير التغيرات المناخية على البيئة من خلال التخلص الكامل من كافة المواد العضوية والمبيدات ومتبقيات الأسمدة وتحليتها لتتوافق مع القوانين المنظمة لإعادة استخدام المياه بدرجاتها المختلفة حتى يتحقق استدامة مصادر المياه غير التقليدية، فضلاُ عن التخلص الآمن من مخلفات محطات التحلية.

وأشار الدكتور إبراهيم عبد الجيد، إلى أن المشروع سوف يتم تجريبه ببعض المحطات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومدينة الأبحاث العلمية من خلال تنفيذ وحدة تجريبية وأخرى نصف صناعيه، مشيرا إلى أن تمويل المشروع الفائز بالكلية جاء ضمن 24 مشروعًا بحثيًا قامت الهيئة بتمويلها فى إطار خطتها التنفيذية للتكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة.