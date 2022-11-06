فوز مشروعين بحثيين بجامعة بورسعيد للتكيف مع التغيرات المناخية

بورسعيد محمد عزام

هنأ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، الفائزين بالمشروعات البحثية من وزارة التعليم العالي، في إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتكيف مع التغيرات المناخية.

وفاز من جامعة بورسعيد مشروعان بحثيان، هما: المشروع البحثي: "تقييم حساسية الحيود المرجانية لأحداث الابيضاض على الساحل المصري للبحر الأحمر"، للباحثين الدكتور محمد يوسف والدكتور محمد كامل حسن من كلية العلوم، والمشروع البحثي: "تحلية المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي" للباحث الأساسي الدكتور محمد السقا من كلية الهندسة.

وقام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة، بتسليم عقود لدعم مشروعات بحثية بإجمالي تمويل بقيمة 106 مليون جنيه.

وتم التقدم لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بـ 471 مقترحًا بحثيا، وتم قبول والتعاقد على 43 مشروعًا مُقدمًا من 17 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد بحثية وشركة خاصة، حيث أن هذا النداء يأتي تماشيًا مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ، كما أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار قامت بتمويل 24 من المشروعات البحثية الفائزة، من جامعات ومراكز بحثية (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة بني سويف، جامعة بورسعيد، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية بمصر، المركز القومي للبحوث، معهد بحوث البترول، معهد التبين للدراسات المعدنية، مركز البحوث الزراعية، مدينة الأبحاث العلمية، مركز بحوث الصحراء)، وذلك في إطار نداء "دعم تكامل أهداف التنمية المُستدامة لتمهيد الطريق لدعوة قمة المناخ COP27".