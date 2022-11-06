فحص 418 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الإنتهاء من فحص 418 ألفا و375 طفلا من عمر يوم وحتي 28 يوما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالشرقية، وبنسبة تغطية بلغت 92 % من المستهدف، وذلك من خلال الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع بالمبادرة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تزويد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال والتي تستهدف فحص349077 طفل حديثي الولادة على مستوى المحافظة من عمر يوم وحتي 28 يوما بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي للعمل داخل 355 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بنطاق دائرة المحافظة لافتا الي أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 455115 ألف طفل علي مستوي المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة علي إستخدام الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح، ويتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، لافتاً إلى أنه في حالة عدم الإجتياز يتم فحص الطفل مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول ، وفي حالة عدم الإجتياز يتم إحالته إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الحاجة لعملية جراحية مثل " زراعة القوقعة " يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

يذكر أن شهادة ميلاد الأطفال تم تحديثها مؤخرًا بإدراج خانة الفحص السمعي بها حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، حيث أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.