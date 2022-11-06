اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فاينانشيال تايمز: على الدول الغنية التعهد بمزيد من التمويل المناخى فى كوب27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:47 م
فاينانشيال تايمز: على الدول الغنية التعهد بمزيد من التمويل المناخى فى كوب27 COP 27
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الدول الغنية بحاجة إلى فعل المزيد فيما يتعلق بالتمويل المناخى، مشيرة إلى أن الدول الأكثر فقرا فى حاجة إلى مزيد من التمويل، للتأقلم مع آثار الاحتباس الحرارى.

 

 وفى افتتاحيتها التي جاءت تعليقا على بدء أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، قالت الصحيفة، إن التحول الأخضر كان الشغل الشاغل للنشطاء والعلماء على الأرجح. لكن نتيجة لتحول الطاقة إلى سلاح فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبح فى قلب أجندة الأمن الدولى، على الأقل فى الديمقراطيات المتقدمة . فقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تعزيز جهود الحكومات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، حتى لو كان البعض قد لجأ على المدى القصير إلى استخدام مزيد من الفحم. وبدلا من أن تكون انتكاسة للعمل المناخى، قالت وكالة لطاقة الدولية إن أزمة الطاقة يمكن أن تكون نقطة تحول.

 

 وتعد هذه نقطة إيجابية مع انطلاق أعمال COP27 فى مدينة شرم الشيخ فى ظل نقاط أخرى تبدو قاتمة مثل التضخم والتباطؤ الاقتصادى.

 

 ورأت الصحيفة ان مبلغ 370 مليار دولار لتمويل التحول الأخضر فى قانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة،  برنامج إعادة تزويد أوروبا بالطاقة مؤشرات على ان العالم الغنى، بدا يضع أمواله فيما ينبغي أن تذهب إليه، وهو ما سيمنح الاقتصاديات المتقدمة سلطة فى السعي لإقناع الدول الافقر، التي لديها وقت أقل للاستفادة من التصنيع القائم على الكربون، للتحول إلى الطاقة الخضراء.

 

 وإلى جانب الإنفاق فى الداخل، ستحتاج الدول الغنية على تقديم مزيد من الدعم المالى للدول الأفقر لتخفيف أثار التغير المناخى والتأقلم معها. وسيكون التمويل قضية أساسية فى قمة المناخ. وقد تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، لكن هذا لرقم لا يزال أقل بـ 17 كمليار دولار. وفى العام الماضى، تعهدوا بالوصول إلى الهدف بحلول 2023، ويتفاوضون على اتفاق جديد سيبدأ فى 2025، لكنهم بحاجة إلى بذل المزيد.

 

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

غادة والى تشيد بتجميل شرم الشيخ: مؤشر على نجاح كوب 27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:35 م

صحيفة صينية: يجب أن يخرج "كوب 27" بحلول مبتكرة لتحدى تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:09 م

رئيس وزراء باكستان: سنحث العالم خلال كوب 27 على الوفاء بشأن تمويل المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:55 م

نشطاء مناخ فلبينيون يؤكدون أهمية كوب 27 بسبب تزايد الظواهر الجوية القاسية ببلادهم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:51 م

أسوشيتد برس: نشطاء المناخ الأفارقة يأملون فى تلبية مطالبهم بـ"كوب 27"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة