غداً.. وفد جمعية رجال الأعمال يشارك فى الملتقى السعودى المصرى الثالث بالرياض

كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة لوفد لجنة التطوير العقاري والمقاولات إلى العاصمة الرياض غداً الاثنين في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري للمشاركة في عقد الملتقى العقاري السعودي المصري الثالث بالرياض.

ويترأس الوفد المصري المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، ويضم الوفد عدداً من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، والمقاولات بجانب صناعات مواد البناء.

قال المهندس فتح الله فوزي، إن زيارة الوفد المصري للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار المشاركة في عقد الدورة الثالثة للملتقي السعودي المصري بالتنسيق مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، وأن الهدف منها هي العمل على جذب الاستثمارات السعودية لمصر وخاصة في القطاع العقاري، والتعرف على أهم فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال بالبلدين، وكذلك أهم المشروعات القائمة في المملكة والتي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وأيضا مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرة السعودية في مجال الصناديق العقارية وبحث إمكانية أن تقوم تلك الصناديق بتمويل مشروعات مشتركة في كل من مصر والسعودية.

أشار إلى أن جدول أعمال الزيارة يشمل حفلا للاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال لغرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وزيارة ميدانية لمشروع بوابة الدرعية، وجولة في مشروع بوليفارد رياض سيتي بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية للترفيه.

وكذلك لقاءات مع نائب الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن ورؤساء الوفد من الجانبين، ولقاء وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري بجانب عقد عدداً من اللقاءات الثنائية بين الشركات السعودية والمصرية باتحاد الغرف السعودية.

كما تتضمن الزيارة لقاء المسئولين بوزارة الاستثمار السعودية ووزارة السياحة السعودية، وزيارات لعدد من المشروعات العقارية منها زيارة مشروع «مرسيه» ومعرض تجربة ذا لاين نيوم، مشروع شركة المزيني العقارية، مشروع عود سكوير، وافتتاح المعرض العقاري للمستثمرين في الوطن العربي.