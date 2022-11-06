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غادة والى تشيد بتجميل شرم الشيخ: مؤشر على نجاح كوب 27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:35 م
غادة والى تشيد بتجميل شرم الشيخ: مؤشر على نجاح كوب 27 غادة والى
كتب سمير حسنى

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أشادت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، بالجهود التي بذلتها الدولة من خروج شرم الشيخ بأبهى صورها خلال استضافة كوب 27، ما يدل على وجود مؤشرات على نجاح المؤتمر.

قالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في تصريحات لـ"اكستر نيوز"، أن هناك إشارات وعلامات لتكون شرم الشيخ في أبهى صورة، معلقة: هذا واضح من الجمال والمجهود الذى تم في تجميل المدينة وتحسين البنية التحتية والتشجير وأيضا الأتوبيسات وألواح الطاقة الشمسية".

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.


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