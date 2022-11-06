اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس بورسعيد.. مشمس مائل للحرارة.. وانتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:45 م
طقس بورسعيد.. مشمس مائل للحرارة.. وانتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى طقس بورسعيد- أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" اليوم الأحد، طقسا مشمسا مائلاً للحرارة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط سماء صافية خالية  تماماً من  الغيوم فضلاً أن سطوع الشمس ساعد على حالة الرواج التى شهدتها الشوارع والميادين.

أما عن حركة أمواج البحر الأبيض المتوسط فهى خفيفه الى معتدلة حيث وصل ارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف وسط رياح شمالية شرقية فضلاً خروج أصحاب الفلايك لممارسة الصيد من أجل الرزق.

وأكد مصدر ملاحى بقناة السويس لليوم السابع  انتظام حركة الملاحة وعبور القوافل المتجهة من الجنوب إلى الشمال  فى مواعيدها  المقررة دون تأخير وسط وسهولة ويسر .

ومن جانبها أعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم الأحد يشهد  طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا  أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

ومن جهة أخرى شدد محافظ بوىسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

الطقس اليوم مدخل بورسعيد الجنوبى
الطقس اليوم مدخل بورسعيد الجنوبى

 

الطقس اليوم مسجد المجمع الاسلامى ببورفؤاد
الطقس اليوم مسجد المجمع الاسلامى ببورفؤاد

 

الطقس اليوم أحد المساجد بحى الزهور ببورسعيد
الطقس اليوم أحد المساجد بحى الزهور ببورسعيد

 

الطقس اليوم شارع محمد على والمتجهه إلى مدخل محافظة بورسعيد
الطقس اليوم شارع محمد على والمتجهه إلى مدخل محافظة بورسعيد

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

طقس بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:38 ص

شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 6/11/2022 فى مصر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. قمة المناخ تتصدر وأنظار العالم تتجه صوب مصر.. تعاطف مع سيلينا جوميز بعد فيلمها الوثائقى my mind & me.. زاهى حواس يحتفل بمئوية اكتشاف توت عنخ آمون.. واهتمام بالطقس وأسعار الذهب بمصر

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة