طقس بورسعيد.. مشمس مائل للحرارة.. وانتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى

بورسعيد محمد فرج

رصد "اليوم السابع" اليوم الأحد، طقسا مشمسا مائلاً للحرارة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط سماء صافية خالية تماماً من الغيوم فضلاً أن سطوع الشمس ساعد على حالة الرواج التى شهدتها الشوارع والميادين.

أما عن حركة أمواج البحر الأبيض المتوسط فهى خفيفه الى معتدلة حيث وصل ارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف وسط رياح شمالية شرقية فضلاً خروج أصحاب الفلايك لممارسة الصيد من أجل الرزق.

وأكد مصدر ملاحى بقناة السويس لليوم السابع انتظام حركة الملاحة وعبور القوافل المتجهة من الجنوب إلى الشمال فى مواعيدها المقررة دون تأخير وسط وسهولة ويسر .

ومن جانبها أعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم الأحد يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

ومن جهة أخرى شدد محافظ بوىسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.



الطقس اليوم مدخل بورسعيد الجنوبى



الطقس اليوم مسجد المجمع الاسلامى ببورفؤاد



الطقس اليوم أحد المساجد بحى الزهور ببورسعيد