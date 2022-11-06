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طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات ومائل للحرارة بالكويت

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات ومائل للحرارة بالكويت طقس الخليج
كتب : أحمد علوى

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السعودية :

لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر والمناطق الشمالية مثيرة للغبار.

الكويت:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

طقس السعودية

اخبار الخليج



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