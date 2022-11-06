"طب أسنان القناة" تفوز بالمركز الثانى بمسابقة أوائل الطلبة في المؤتمر العربي

الإسماعيلية- صبرى غانم

فازت كلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس بالمركز الثاني (فريق جماعي) بمسابقة أوائل الطلبة في المؤتمر العربي لطب الأسنان ADC-22 على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتى عُقدت فى الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجارى بمشاركة 36 كلية طب الأسنان.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن المؤتمر تضمن فعاليات كثيرة ومنها المسابقة الرسمية لأوائل طب أسنان مصر فى نسختها التاسعة مشيداً بطلاب طب أسنان قناة السويس وتمثيلهم المشرف للجامعة بكافة المحافل التي يشاركون بها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة أوائل طلاب أسنان مصر 2022 تسعى إلى بث روح التنافس بين طلاب وأطباء امتياز كلية طب الفم والأسنان المختلفة على مستوى الجمهورية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من أساتذة طب الأسنان بالجمهورية.

فيما أفادت الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان بالجامعة، بأن المؤتمر جاء بالتعاون المشترك بين كلية طب الأسنان جامعة الأهرام الكندية وإتحاد الجمعيات العلمية EADS مُقدمة الشكر للدكتورة هند شاهين لمجهودها مع الطلاب وإشرافها على المتسابقين .

وأضافت الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية أن الطلاب الفائزين هم فتحي احمد ،نادين عبداللاه ،خالد غانم ،منار عبدالشكور ،ندى حجازي ، منار رأفت ، سحر جلال ، هاجر صلاح .