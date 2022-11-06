ضبط 66 كيلو جرام من اللحوم خارج المجزر ومصنعات غير صالحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة بقيادة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والتموين، والتى نجحت فى ضبط 66 كيلو من اللحوم خارج المجزر ومصنعات اللحوم غير صالحة، وتحرير 4 محاضر ذبح خارج مجزر إسنا.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، إنه تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 15 كيلو جراما لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 4 محاضر ذبح خارج المجزر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات.

كما شن أطباء التفتيش بالمديرية بقيادة الدكتورة أمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، بالإشتراك مع إدارة تموين البياضية ومباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 51 كيلو جرام من مصنعات الدواجن والدواجن غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، حيث أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.