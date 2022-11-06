شركة يونيليفر تشارك في مؤتمر المناخ باستراتيجية من 3 محاور للحفاظ على الاستدامة

تشارك شركة يونيليفر في فعاليات مؤتمر المناخ المقام في شرم الشيخ ضمن الشركات العالمية الكبرى التي تؤمن بالاستدامة في قلب عملياتها صناعيا وتجاريا وعملياتها الانتاجية حيث تؤمن بأنه من دون الحفاظ على الكوكب من التغيرات التى يشهدها وتنمية المستهلكين فى أنحاء العالم لن تستطيع تحقيق أهدافها وزيادة أعمالها

وقالت شازيا سيد – المدير التنفيذي لشركة يونيليفر لشمال افريقيا والمشرق العربي إن الشركة تمتلك عدة محاور تبنى عليها استيراتيجيتها للاستدامة وتقوم مبادرات الشركة فى مصر على تلك المحاور التى تتوافق بشكل كبير مع رؤية مصر 2030 وهو دليل على تكامل وتضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق تلك الرؤية



المحور الاول: الحفاظ على صحة الكوكب ويتضمن هذا المحور إجراءات خاصة بتغير المناخ ومنها تقليل الأنبعثات من كل مصانع الشركة بنسبة 50% بحلول عام 2030 من مستوى غازات الاحتباس الحرارى حاليا، وكذا استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر طاقة متجددة حتى تصل لصافي الإنبعاثات والتحول إلى استخدام مواد تعبئة وتغليف صديقة للبيئة وترشيد استهلاك البلاستيك فى منتجاتها.



المحور الثاني: الحفاظ على الصحة العامة وثقة ورفاهية المستهلك ويرتكز هذا المحور على تحسين صحة المستهلكين وزيادة التوعية بالعادات الصحية والغذائية السليمة وعلى مستوى الشركة عالميا تستهدف رفع ثقافة المستهلكين لاستخدام بدائل البروتين الحيوانى، وكذا تدوين كمية الانبعاثات الناتجة عن تصنيع كل من منتجات الشركة، ونشر العادات الغذائية السليمة من خلال تقليل الاملاح والسكر المستخدم فى عمليات التصنيع، كما تقوم الشركة ببرامج لزيادة الوعى بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية والاهتمام بغسيل اليديدن بشكل منتظم وسليم وكذا الأهتمام بصحة الفم وغسيل الأسنان للوقاية من الأمراض.



شازيا سيد – المدير التنفيذي لشركة يونيليفر لشمال افريقيا والمشرق العربي

المحور الثالث: المساهمة للوصول الى عالم اكثر عدالة واكثر شمولية اجتماعيا ويقوم هذا المحور حول العمل على دعم مكافحة التمييز العنصرى والتمييز ضد المرأة وتحسين حياة الإنسان من خلال المساعدة على توفير فرص عمل وتوفير مصدر دخل مناسب وعلى دمج أصحاب الهمم فى المجتمع والمساعدة فى تأهيل طلاب الجامعات لتنمية مهاراتهم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وتوفير ظروف عمل أفضل للموظفين. ويقوم هذا المحور حول العمل على دعم مكافحة التمييز العنصرى والتمييز ضد المرأة وتحسين حياة الإنسان من خلال المساعدة على توفير فرص عمل وتوفير مصدر دخل مناسب وعلى دمج أصحاب الهمم فى المجتمع والمساعدة فى تأهيل طلاب الجامعات لتنمية مهاراتهم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وتوفير ظروف عمل أفضل للموظفين.

وتمتلك شركة يونيليلفر العديد من العلامات التجارية من أشهرها دوف – أكس – ريكسونا – سيجنال – لوكس - كنور – صن سيلك – كلوس أب – كومفرت- كاماى – لايف بوى – كلير – أومو وغيرها من المنتجات ذات السمعة المميزة.

وتتواجد يونيليفر بمصر منذ أكثر من 30 عاما وتمتلك 4 مصانع في كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر وتقوم الشركة بتصدير 50% من إنتاجها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا حيث يبلغ حجم تصديرها سنويا أكثر من 160 مليون دولار، ويعمل بها فى مصر أكثر من 20 ألف موظف بوظائف مباشرة وغير مباشرة.